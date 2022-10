A lo mejor es porque va empezando el año, pero yo no siento que esté jugando menos, la verdad. Creo que estamos dentro de la rotación, estoy tranquilo porque el míster (el entrenador) cuenta conmigo para ciertos partidos, como fue el año pasado, igual , afirmó el Principito.

El jugador de 36 años se mostró confiado en que su puesto está asegurado en el Tri y no consideró que haya alineado hasta ahora poco tiempo en el cuadro español.

Me siento bien, con mucha ilusión, motivación, todos los que tenemos la aspiración de llegar bien al Mundial sabemos lo importante que es mantener el ritmo y un nivel alto. Este año estoy asumiendo con la misma ilusión del anterior y no he sentido que haya jugado menos , subrayó.

Acerca de lo inevitable que resulta pensar en la Copa a menos de dos meses de su inicio, comentó que lo piensas, pero depende de cada uno. Hay gente que a lo mejor sólo está pensando en el certamen y llegar bien ahí, y hay otros que el tener el Mundial ahí, como en mi caso, que sería el quinto, es un hecho que me tiene motivadísimo .