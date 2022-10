Esto, ha abierto la posibilidad para que en algunos lados el costo de este producto incremente su precio, como es el caso a las afueras del Metro Portales, donde el librillo de pasta dura se vende en 380 pe-sos por algunos comerciantes ambulantes, o en Internet, donde el precio de este mismo modelo con la caja de estampas llega a los 3 mil 500.

Hasta ahorita he gastado aproximadamente 2 mil 100 pesos en llenarlo y me faltan todavía como 30 estampas, pero he recurrido al cambio en Internet, por eso no he gastado más. He coleccionado el álbum al menos desde 2006 y si es muchísimo más el costo que tiene este año , dijo Miguel Osorio, trabajador de 26 años.

La venta de este producto es un negocio para todos. En los mercados es común encontrar puestos que sólo se dediquen a vender estampas. Hay cromos solos que cuestan cinco pesos y algunas de edición especial cuyo precio supera los 100.

De hecho, en algunos puestos de periódicos ofrecen el álbum más básico con todas las estampas sueltas y listo para llenar por un costo de 3 mil 100 pesos, mismo que puede ser pagado hasta a 6 meses sin intereses.

Pagué 300 pesos por una estampa