Aunque palabras apocalípticas sobre una guerra nuclear no son nada nuevo, sí sorprende que después del comentario alarmante de Biden no pasó nada: no cambió el debate político cotidiano aquí, no fue el tema principal en los medios, no hubo reunión de emergencia en la ONU ni tampoco se emitieron alertas a la población sobre bajo cual escritorio uno debe esconderse si estalla la bomba . Ni los pacifistas y sus ONG, ni centros de análisis, organizaciones civiles dedicadas al bienestar de las mayorías, ni fuerzas de izquierda aquí convocaron a reuniones y movilizaciones inmediatas. ¿Por qué?

¿Nadie les cree? Al día siguiente, el viernes, la encargada de prensa de la Casa Blanca señaló que los comentarios de Biden no estaban basados en ningún tipo de nueva inteligencia y no había información de que Rusia estaba contemplando usar armas nucleares de manera inminente. O sea, ¿fue sólo otro ejemplo más de un político que se salió del guión? Nada más que en este caso, ese político, como su contrincante, tiene su dedo sobre el botón nuclear .

¿O todos están acostumbrados a vivir bajo la sombra apocalíptica nuclear que, a fin de cuentas, ha acompañado a la humanidad desde 1945, cuando primero se usaron estas armas por nadie menos que Estados Unidos?

Vale repetir que la doctrina del llamado equilibrio nuclear , que imperó entre ambas superpotencias, giraba sobre el entendido de que usar sus armas nucleares contra el otro era suicidio mutuo y resultaría en la destrucción del mundo (de hecho, aún existen suficientes armas nucleares para hacer justo eso). Esa doctrina se llamaba Destrucción Mutua Asegurada y sus siglas en inglés son MAD, palabra que se traduce como loco . Sigue vigente... y sigue siendo una locura.

No hay otra respuesta racional mas que exigir que se vayan ambos líderes por atreverse a amenazarnos con el fin de nuestro mundo. Cualquier otra sería sencillamente mad.

Tom Lehrer. We Will All Go Together When We Go. https://open.spotify.com/track/2ILOKStuQTILjVsb1icklE?si=b2da715b82d1437d

Trombone Shorty & Allen Toussaint. On Your Way Down. https://open.spotify.com/track/4rVNF535Hq51io9BmEyyhK?si=7d325d636550439c