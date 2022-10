La coalición de partidos nacionalistas formada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat) saltó en pedazos el pasado viernes, cuando los ex convergentes decidieron salir en bloque del Ejecutivo y exigir una nueva hoja de ruta hacia la independencia del Estado español.

Su intención es mantenerse en el cargo y que su gobierno sobreviva sin los vitales apoyos parlamentarios hasta ahora de JxCat y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular, que de ser sus aliados ahora exigen un adelanto electoral y votar una moción de confianza al mandatario.

Entre los futuros consejeros figuran el ex dirigente socialista Joaquim Nadal (Universidades e Investigación), la diputada de ERC Meritxell Serret (que se enfrenta a una posible inhabilitación judicial por desobediencia y que llevará Acción Exterior), el ex diputado convergente Carles Campuzano (Derechos Sociales) y la ex dirigente de Podem Gemma Ubasart (Justicia). Los republicanos Manuel Balcells y Juli Fernández ocuparán, respectivamente, las áreas de Salud y Territorio. La responsabilidad de la Consejería de Economía recaerá en Natàlia Mas, también de ERC.