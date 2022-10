Ana Mónica Rodríguez

Originario de Morelia, Jesús Pimentel Melo es abogado por la Universidad Michoacana, pero siempre soñó con hacer cine . Fue en 2005, cuando su vida cambió , pues recibió la beca Fulbright-García Robles para estudiar en la Universidad Columbia, en Nueva York, donde hizo una maestría con especialidad en dirección y guion.

Pimentel, quien como abogado era muy infeliz , es cofundador y director de Cine Qua Non Lab, organización sin fines de lucro con sede en Morelia y en Nueva York, fundada en 2010 con la misión de apoyar el cine independiente, además de ser espacio para que los cineastas desarrollen su proceso creativo y trabajen de manera intensiva en la escritura de guiones de alta calidad , señaló a este diario.

En la actualidad, destacó, la organización encuentra en el ojo de la industria; está formada por un grupo de cineastas para cineastas. Todos nosotros queremos y apoyamos en nuestras películas .

A propósito de la alianza entre Cine Qua Non Lab y Estudios Churubusco Azteca para otorgar el primer premio de posproducción a un proyecto que se haya desarrollado en alguno de los talleres de la organización, recordó: “Antes de fundarla, un grupo de amigos que estábamos terminando la maestría en cine en Nueva York, nos unimos, pero no teníamos conciencia de qué era lo que estábamos haciendo; en mi caso siempre soñé con hacer cine y eso era imposible para mí –en esa época–, porque no había medios económicos ni físicos”.

Gracias a la beca Fulbright-García Robles llegué a Nueva York y junto con esos amigos, todos cineastas independientes, formamos este espacio, pues teníamos ideas románticas acerca de qué era lo que queríamos lograr, pero no contábamos con el dinero ni los medios. Finalmente, se logró con las ganas y el tiempo ofrecido por cada uno; a la fecha todos donamos nuestro tiempo para que la organización continúe, pues tenemos trabajos formales fuera de ahí, pero damos prioridad al apoyo al cine independiente y a generar nuevos espacios .

Incluso, agregó Pimentel, actualmente es más difícil, pues ha cambiado mucho la industria en términos de lo que consume la gente, así como el tipo de espacios que buscan para su entretenimiento .

Durante la pandemia, destacó el director, la humanidad consumió todo lo que había en plataformas digitales; ahora están intercambiando contenidos. Cambió la manera de entretenernos a través del cine. Ahora los exhibidores deben tener mucho trabajo tratando de meter de nuevo a la gente en las salas .