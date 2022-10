Néstor Jiménez, Roberto Garduño, César Arellano y la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 6 de octubre de 2022, p. 9

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que, como medida luego de la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada , giró una alerta migratoria a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, refirió que la acción está dirigida contra Francisco Javier N y detalló que con ello busca verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional .

Un par de horas después, el ex gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) publicó un tuit con el que se dio por enterado de las acciones: Me entero por un comunicado de Gobernación de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores .

Presunción de inocencia

El despacho de abogados Ruiz Durán, encargado de la defensa legal del panista, argumentó que en la alerta emitida por el INM se presenta indebidamente la situación de su cliente, ya que viola el principio de presunción de inocencia que la Constitución otorga a los imputados a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra.