ué le puso a su libro? –dice al teléfono una voz femenina, aunque amable, inesperada, desconocida.

–¿Cómo qué le puso ? –responde, algo nerviosa, desconcertada, la autora Elena Quirós. El libro consta de pequeñas crónicas de su paso cuando casi adolescente por un poblado poblano como profesora de primaria. Todo es real, me dijo alguna vez, menos un detalle, que imaginé. Luego medio me arrepentí de ello. A lo mejor no era tan necesario.

–Pues sí, ¿qué le puso? –continúa la que, luego se sabría, había comprado Caminos de piedraluna (Puebla, 2005) en la papelería del barrio en la que Elena, nomás por ver qué pasaba, dejó unos ejemplares a consignación–, ¿qué le puso? Porque me hizo reír, me hizo llorar y me hizo pensar…

El comentario, proveniente de una lectora acaso ocasional, no necesariamente crítica y mucho menos especializada (suposición que aunque sólo eso, suposición, no considero impertinente), muestra espontáneas agudeza, concisión y claridad, y sobre todo una percepción abierta, desprejuiciada (para que la señora, me la imagino señora, haya conseguido el número telefónico en la papelería e hiciera la llamada…). Pero no queda allí. El libro en cuestión, que editó LunArena, tuvo una segunda tirada (2007), si no me equivoco de 8 mil ejemplares, solicitada por una institución gubernamental –el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe–, reconocimiento nada desdeñable. Mas acaso la anécdota, que en relación con los lectores de ese título, prefiero es la siguiente: en ya no recuerdo qué encuentro de profesores de educación tecnológica, una maestra le prestó a otra su volumen. Al día siguiente la primera le pregunta a la segunda: –¿Pudiste echarle un ojo al libro? Se le contestó: –Me quedé dormida leyéndolo. Al despertar, todavía lo tenía en la mano; le seguí y lo terminé. La comunicación subterránea, no mediática, entre los libros y sus lectores, una comunicación si no del todo invisible, sí poco perceptible, ocurre, y saber que ocurre, hacer de ello conciencia, diré que es provechoso, alentador, alegre.