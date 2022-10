F

ue desesperante, por decir lo menos, escuchar durante horas el inmenso desfile de un solo argumento que se repetía constantemente en boca de senadores del PAN, principalmente, y que nos hacían ver que las fuerzas armadas se han convertido en el pretexto para atacar al gobierno de López Obrador.

Cada panista que tomaba la palabra empezaba o insertaba en alguna parte de su alegato un: no estamos en contra del Ejército o de las fuerzas armadas , y luego de eso, muy a su estilo, lanzaban una crítica monótona que no tenía ningún otro fin que no fuera tratar de menoscabar la credibilidad de la Presidencia.

El alegato era de suyo inútil; no hay, en todo el país, un solo gobierno estatal que por sí mismo tenga un cuerpo policiaco que pueda hacer frente a las fuerzas del crimen organizado y que brinde seguridad a la gente. Ninguno.

Eso lo tienen más que claro los panistas, ellos iniciaron lo que hoy critican, y también sabían que ya no iban a frenar la votación que prolonga la estadía de los integrantes de las fuerzas armadas en la calles del país, así que diseñaron un circo inútil y vulgar. Pero, a decir verdad, en algo no mintieron: no están en contra de las fuerzas armadas.

Es innegable el crecimiento exponencial de la intervención del Ejército en cuestiones, por ejemplo, empresariales, circunstancia que no debería suceder por ningún motivo y que se deja pasar sin mayor crítica.

El plan que empodera al Ejército, ahora en lo económico, no dice, o cuando menos no se nos ha dicho, hasta cuándo durará ni qué diferencias marcará con lo que hace la iniciativa privada.

¿Cómo tendrá que ser su administración? Esa pregunta es fundamental para entender para dónde va el proyecto del gobierno en este caso, porque a final de cuentas se deben imponer reglas claras al trabajo de los militares.