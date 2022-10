Ap

Nashville. Loretta Lynn, la hija de un minero de carbón de Kentucky cuyas canciones francas sobre la vida y el amor como mujer en los Apalaches la sacaron de la pobreza y la convirtieron en un pilar de la música country, falleció a los 90 años.

En un comunicado, la familia de Lynn dijo que murió el martes en su casa en Hurricane Mills, Tennessee.

Nuestra preciosa madre, Loretta Lynn, falleció pacíficamente esta mañana, 4 de octubre, mientras dormía en su rancho en Hurricane Mills , señaló la familia en un comunicado. Pidieron privacidad mientras lloran y dijeron que más adelante se anunciará un homenaje.

Lynn ya tenía cuatro hijos antes de lanzar su carrera a principios de la década de 1960, y sus canciones reflejaban su orgullo por su origen rural en Kentucky.

Como compositora, creó una personalidad de mujer desafiantemente dura, en contraste con la imagen estereotipada de la mayoría de las cantantes de country. El miembro del Salón de la Fama de la Música Country escribió sin temor sobre el sexo y el amor, los maridos infieles, el divorcio y el control de la natalidad y, a veces, tuvo problemas con los programadores de radio por material que incluso los artistas de rock alguna vez rehuyeron.

La hija del minero del carbón

Sus mayores éxitos llegaron en las décadas de 1960 y 1970, incluyendo Coal Miner’s Daughter, You Ain’t Woman Enough, The Pill, Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind), Calificado X y Estás mirando a country. Era conocida por aparecer en vestidos anchos hasta el suelo con elaborados bordados o pedrería, muchos creados por su asistente personal y diseñador Tim Cobb.

Su honestidad y su lugar único en la música country fueron recompensados. Fue la primera mujer nombrada animadora del año en los dos principales espectáculos de premios del género, primero por la Asociación de Música Country en 1972 y luego por la Academia de Música Country tres años después.