▲ En las imágenes superiores del video se observan rostros de viajeros y del público difuminados, por respeto a la vida privada. Abajo, el baterista de la agrupación de Liverpool, quien tuvo que cancelar varias presentaciones con su banda All Starr en Canadá. Foto Afp y Ap

Los fans recurrieron a la Corte Suprema de Japón para intentar autorizar una versión no censurada, alegando que se trataba de un documento histórico y considerando absurdo querer difuminar los rostros grabados hace más de 50 años, casi imposibles de identificar hoy en día, según ellos.

El tribunal rechazó estos argumentos en 2018 y finalmente se impuso la propuesta de la policía de hacer público el documento con las caras borrosas.

Ringo Starr, contagiado de covid

Por otro lado, Ringo Starr dio positivo a Covid-19, lo que obligó al ex Beatle de 82 años a cancelar varios conciertos programados en Canadá con su All Starr Band.

Cinco fechas de conciertos de martes a domingo: en Winnipeg, Manitoba; Saskatoon, Saskatchewan; Lethbridge, Alberta, y las ciudades de Abbotsford y Penticton en la Columbia Británica, serán reprogramadas.

Ringo espera retomar sus actividades lo antes posible y se está recuperando en casa. Como siempre, él y los All Starrs envían paz y amor a sus fanáticos y desean verlos pronto de regreso , dijo un comunicado de la banda.

Ringo Starr y su All Starr Band, compuesta por Steve Lukather de Toto, Colin Hay de Men at Work, Hamish Stuart y Edgar Winter de Average White Band, también se vieron obligados a cancelar los espectáculos del fin de semana pasado en New Buffalo, Michigan, y en Mystic Lake Casino en Prior Lago, Minnesota.