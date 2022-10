Les parece extraño que una boxeadora las atienda, y más si se enteran que soy campeona del mundo , cuenta divertida; pero la realidad del boxeo femenil y la pandemia me obligó a aprender sobre estas técnicas y puedo vivir de esto .

Hace un par de días Jackie Nava se retiró del boxeo profesional después de dos décadas de carrera ejemplar. Ella es una de las más grandes exponentes en la rama femenil y también una de las pocas que lograron ganar sumas razonables en este deporte que mueve millones en varonil.

La mayoría de las mujeres que nos dedicamos a esto, ya no digamos las pocas que conseguimos campeonatos mundiales, nos enfrentamos a la dificultad de tener actividad constante y sueldos muy bajos. El boxeo sigue siendo un buen negocio para los hombres , plantea Montserrat.