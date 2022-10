Entrevistado también por el festival, se dijo honrado por la distinción recibida y mencionó que a lo largo de su vida ha estado vinculado con Italia: Es muy curioso, es el país del mundo donde más libros vendo después de América Latina, lo cual es sorprendente para mí, y ha sido sorprendente durante 30 años. De tal manera que he estado muy ligado: muchos viajes, presentaciones de libros; tengo publicados en Italia 25 o 30 libros. Entonces, este reconocimiento de alguna manera es un eco de los lectores .

El autor mexicano reconoció que su conocimiento de Emilio Lussu se dio de manera accidental , al leer su libro Teoría de la insurrección, del cual tomó algunos fragmentos para su obra Arcángeles: Doce historias de revolucionarios herejes del siglo XX.

Al paso del tiempo leí sus memorias sobre la guerra en el altiplano y me desconcertó profundamente. Pero luego, cuando me dijeron que querían darme este premio, me puse a investigar, y ésa fue la parte más divertida de todo, porque, conforme iba investigando sobre Lussu, iba descubriendo que es un personaje para una novela, no para una biografía; del tipo de personajes con los que yo he trabajado mucho, personajes atípicos, de izquierda múltiple, antisectarios, de pensamiento hipercrítico, aventureros. Es un personaje que me interesó notablemente , agregó.

Al pedírsele su opinión sobre la actual situación en Europa, Taibo II respondió: La veo asquerosa. El retorno de una propuesta fascista era impensable en un país como éste; en un país civilizado era impensable. Ahora, tiempos oscuros van a hacer revoluciones en el mundo de la cultura, sin duda, y eso será positivo .

Organizado por la asociación l’Alambicco, el Festival Premio Emilio Lussu está encaminado a redescubrir y profundizar la figura y la obra de ese intelectual sardo, hombre de acción y cultura, político y expresión icónica del antifascismo.