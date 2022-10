▲ En la primera imagen, el científico en el instituto alemán al que pertenece. Las siguientes, cuando sus amigos lo avientan a la fuente, luego de conocer su triunfo. Foto Ap

En su libro El hombre de Neandertal: en busca de los genomas perdidos, Pääbo se describió como el hijo extramatrimonial secreto de Bergstrom, algo que también mencionó brevemente ayer.

Su padre se interesó mucho en su trabajo, recordó, pero fue su madre quien más lo animó.

La mayor influencia en mi vida fue sin duda mi madre, con quien crecí , sostuvo en la entrevista del Nobel. En cierto sentido me entristece un poco que ella no pueda estar conmigo hoy. Karin Päävo, una química estonia, me motivó mucho a lo largo de los años .

Cuando era joven Pääbo pensó en dedicarse a la egiptología, tras un viaje con su madre a Egipto. Pero acabó cursando medicina, como su padre, en la universidad de Uppsala (norte de Estocolmo).

¿Sería posible estudiar antiguas secuencias de ADN y comprender así cómo los egipcios de la Antigüedad están vinculados a los de hoy día? , escribió en su libro. Son preguntas fascinantes, y no fui el primero en planteármelas , añadió.

Gracias a sus conocimientos de bioquímica, consiguió aislar fragmentos de ADN de momias humanas o animales. En 1985 logró identificar los rastros genéticos de la momia de un niño que murió hace 2 mil 400 años.

Estudió los restos de un neandertal durante en la Universidad de Múnich, a mediados de los años 90.

En 1996, con su equipo, identificó el primer fragmento de ADN mitocondrial (transmitido por la madre) del linaje extinguido a partir de un trozo de hueso de hace 40 mil años.

El Instituto Max Planck lo llamó y Pääbo fundó un centro de investigación en paleogenética.

En 2010 consiguió la tarea casi imposible de secuenciar totalmente el genoma del neandertal, destaca el comunicado del Comité del Nobel.

El equipo del genetista publicó el primer borrador de un genoma neandertal en 2009 y secuenció más de 60 por ciento del genoma a partir de una pequeña muestra de hueso.

Mayor factor de riesgo

Pääbo indicó que durante la pandemia descubrieron que “el mayor factor de riesgo para enfermarse gravemente e incluso morir cuando está infectado con el virus SARS-Cov-2 ha llegado a la gente moderna de los neandertales. Así que nosotros y otros ahora estudiamos intensamente la versión neandertal versus la moderna protectora para tratar de comprender cuál sería la diferencia funcional.

“Las diferencias genéticas entre el Homo sapiens y esos parientes próximos, ya desaparecidos, eran desconocidas, hasta que Pääbo logró identificarlas”, añadió el Comité del Nobel.

Pääbo tuvo que ser hospitalizado a finales de la década de 2000 a causa de una embolia pulmonar. Al investigar sobre su propio problema de salud, descubre que su padre investigó en 1943 sobre la heparina, un anticoagulante que le salvó a él la vida, según escribió en su libro de 2014.

Svante Pääbo está casado con otra científica del Instituto Max Planck, Linda Vigilant. Tienen dos hijos.

Los premios tienen una dotación en efectivo de casi 900 mil dólares y se entregarán el 10 de diciembre. El dinero proviene de un legado que dejó el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, quien murió en 1895.