Recordó que en esa alcaldía se permitía la construcción de niveles extras a cambio de departamentos, algunos de los cuales se los quedaron los propios ex funcionarios y otros los vendían, pero como todo es ilegal, hay un proceso de lavado de dinero; entonces, tienen que hacerlo en algún lado .

También citó a declarar a ex jefes delegacionales, funcionarios y ex servidores públicos, así como accionistas y constructores, tras señalar que las pesquisas apuntan a diversas personas no sólo del sector inmobiliario, sino a quienes se desempeñan en el ámbito político, notarial y administrativo de la demarcación.

Sheinbaum dijo que mientras las investigaciones siguen su curso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial revisan cuántos edificios se construyeron fuera de la norma en todas las alcaldías, pero en particular en Benito Juárez.

Aseguró que lo primero que se hará es revisar junto con el Instituto de Seguridad de las Construcciones que no tengan problemas estructurales y sean seguros; posteriormente se apoyará a quienes de buena fe compraron un departamento, que en muchos casos no pueden ni siquiera escriturar porque fueron construidos de manera ilegal.