Viernes 30 de septiembre de 2022, p. 34

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) entregó ayer los Premios Bartolomé de las Casas a las organizaciones Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (Ciarena, AC) y Casa de la Mujer Indígena de Ometepec, que trabajan en sus comunidades en favor de los derechos y en contra de la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres.

En una ceremonia realizada en la residencia del embajador de España en México, Silvia Pérez dijo a nombre de Ciarena –ganadora de la edición 2017 del premio, cuya ceremonia de entrega no se había celebrado a causa de la pandemia de covid-19– que la violencia y las agresiones sexuales son problemas a los que las niñas y las mujeres se enfrentan de manera cotidiana. Agradeció que la Aecid reconociera la labor de organizaciones indígenas de base, que no trabajan en el escritorio, que no somos organizaciones no gubernamentales, que trabajamos en nuestras comunidades .