En una larga exposición sobre el tema, López Obrador confrontó su visión con las críticas al rumbo que ha tomado el caso. Rechazó la versión de que hay presiones del Ejército y afirmó que sólo son rumores. En las fuerzas armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso, en vez de fortalecer a la institución, la debilita, y es una institución fundamental .

Más adelante aseveró: no hay campaña. Encinas tiene todo nuestro apoyo y, bueno, si hay campaña en su contra, la hay contra mí.

Descartó que haya alguna campaña del Ejército contra el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien expresó todo su apoyo. Respecto a Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que no hay elementos para investigarlo por el ataque a los estudiantes en Iguala, Guerrero.

En el caso de los militares, señaló, responsabilizaron a 20, cuando en la investigación son cinco. ¿Por qué meten 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie .

“Cuando se tiene el informe se le plantea al fiscal: aquí está el documento y queremos que se actúe ya, porque si se filtra –como suele ocurrir– y pasa el tiempo, se van a escapar todos, no va a haber justicia (...) en muy poco tiempo se actuó a partir del informe. Cuando llegó a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador (Jesús Murillo Karam) y a militares.”

El Presidente aludió de esa forma a la versión de que Gómez Trejo renunció, entre otras causas, porque la detención de Murillo se produjo sin su consentimiento.

Consultado sobre el punto, el Presidente consideró normal la entrevista que concedió el general José Rodríguez Pérez en el Campo Militar número 1, donde está preso por el caso Ayotzinapa, en la cual critica el desempeño de Encinas. En la Sedena existe una procuraduría, recordó. Si alguien solicita una entrevista y el procurador decide que se otorgue, lo puede hacer; a mí eso me tiene sin cuidado .

Aseveró que la promoción de Rodríguez Pérez de coronel a general en el sexenio pasado, aprobada por el entonces titular de la Defensa, Salvador Cienfuegos, forma parte de los mecanismos internos en el Ejército. A pregunta expresa, descartó cualquier actuación en contra del ex secretario: no tenemos elementos. Para eso se creó la comisión (sobre Ayotzinapa) y ahí está el informe. Deseo con toda mi alma que se pueda dar a conocer todo sin testar y con los anexos. No se está protegiendo a nadie , insistió.

Al referirse a la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que obtuvo Murillo Karam, consideró que el ex procurador tiene derecho a defenderse, pero enfatizó en que el fallo no significa que vaya a salir de la cárcel. No es asunto del Presidente; ese es el proceso que se está llevando a cabo .