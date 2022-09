Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 30 de septiembre de 2022, p. 7

El más reciente sencillo de Sistema Lunar es una mezcla de las músicas que más han determinado la visión de la cantante que encabeza el proyecto, Luna Moreno. En Mad World se mezclan el hip-hop, los sonidos urbanos y una inclinación hacia la sicodelia y al rock clásico que proviene en buena medida de la influencia de su padre, miembro de la banda La Casteñeda, Salvador Moreno. Me impulsa sin meterse de más. Como que me deja fluir, pero siempre está al tiro, ayudándome, promoviendo, y donde puede, me quiere llevar a que cante. Entonces ha sido bonita esa parte con él , contó en entrevista.

La influencia de su padre ha estado presente casi desde desde muy chica, cuando supo que quería dedicarse a la música, a pesar de que ya entonces había escuchado argumentos en contra de la profesión. Para ella, sin embargo, su experiencia cotidiana era diferente. También había otra cosa que solía procurar desde muy joven: la poesía, por lo que halló en el rap un buen medio para fusionar ambos intereses.

La vida me fue llevando a otros lugares, donde conocí este género, y resulta que nos adoptamos mutuamente. Porque siempre he escrito poesía, y al intentar bajarla a una melodía me di cuenta que el rap se adaptaba mucho más. Y que era buena , señaló la cantante.

“El rap te da una apertura y un lenguaje particulares que puedes utilizar de manera muy fluida, muy real, muy cotidiana. En él hallé la apertura de decir las cosas de cierta forma, y me pareció superbonito. Fue cuando dije: ‘Esto se adapta a lo que soy’, y sin perder la poesía y la riqueza del rock”, detalló.