Viernes 30 de septiembre de 2022, p. 6

La sexta edición del Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas (Black Canvas FCC) comienza hoy, ya superadas las restricciones sanitarias y los confinamientos mundiales. El encuentro reunirá en la Ciudad de México a 22 invitados internacionales y más de 40 directores nacionales con una selección de 127 películas que incluyen ocho estrenos mundiales, 51 latinoamericanos, 59 nacionales y nueve capitalinos.

Nuevamente se siente un ambiente en el que se podrá celebrar un festival para seguir reflexionando en torno a las diversas posibilidades del cine actual, tanto de exploración como de búsqueda, con distintos discursos y miradas en torno a lo social y a lo político del mundo, los nuevos caminos autorales y un desarrollo de las diversas miradas hacia un cine más plural e incluyente , explicó en entrevista Claudio Zilleruelo Acra, su fundador y director.

El país invitado es Suiza, y la productora de esa nación Andrea Staka tendrá una retrospectiva integrada por sus cinco filmes: Das Hotel Belgrad, Yugodivas, Fraulein, Cure-The Life of Another y Mare, que reflexionan sobre la antigua Yugoslavia y lo que sucede hoy día respecto de lo étnico, lo racial y lo religioso, además de conectar con la situación política de la región, pues fueron filmadas en Bosnia, Croacia y Sarajevo.

Conferencia Mondiacult

Del país helvético también acudirán Cyril Schaublin, con Unrest, mejor película en la sección Encounters de la pasada Berlinale, así como el vicepresidente Alain Berset, quien aprovechará su participación en la Conferencia Mundial Mondiacult para firmar acuerdos de coproducción con México.

“El objetivo del festival es muy simple: las películas seleccionadas no tienen cabida en salas comerciales, ni en el mainstream de las plataformas en línea, porque no sostienen ejes narrativos ni estéticos convencionales, pues en ellas predominan los cánones que rayan más en el lenguaje ilustrativo y televisivo. Nosotros no buscamos satisfacer las necesidades de la industria, sino encontrar discursos para un público sensible, dispuesto a vivir la imagen y el sonido a través de los sentidos y de las percepciones más profundas del ser humano”, agregó el también productor y programador.

Caza de talentos

Otros de los invitados son el neoyorquino Ricky D’Ambrose, que presentará La catedral, luego de llevarla a Venecia y Sundance; la española Elena López Riera, cuyo filme El agua estuvo en la Quincena de Realizadores del festival de Cannes; el noruego Anders Emblem, con A human position, recién estrenada en San Sebastián, y la mexicana Claudia Saint-Luce, cuyo El reino de Dios forma parte de la competencia México en el Canvas.