Las activistas realizaron un performance en el Hemiciclo a Juárez, donde vestidas de blanco, con velos que cubrían su rostro y humo de colores, intentaron visibilizar la violencia vicaria, que es torturar a la pareja por medio de la violencia física y sicológica contra los hijos, y que no tiene sanción.

Las integrantes de la iniciativa Caso 992, parte de un movimiento feminista de madres solas e hijos abandonados, acusaron que uno de estos deudores es Leonel Ramírez Farías, asesor del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Ingrid Tapia, ex esposa del servidor público y madre de sus tres hijos, denunció que desde hace 16 años ha buscado el pago de la pensión alimenticia sin éxito, porque no se le ha podido entregar la notificación correspondiente, ya que renunció o ya no trabaja ahí .

Según sus datos, una de cada 10 mujeres que demanda alimentos logra una pensión para sus hijos; un juicio y toda la secuela procesal dura más de tres años; mientras la violencia vicaria ha provocado más de 88 mil niños muertos a manos de sus padrastros o sus padres, de 2009 a 2019.

A su llegada al Congreso de la ciudad entregaron una propuesta en busca de que sea considerada como una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial local y el Código de Procedimientos Civiles, a fin de que la Unidad de Medidas Cautelares tenga facultades para intervenir con los deudores alimentarios. La misma solicitud se planteó en el Senado.