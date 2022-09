Joaquín Zebadúa (Morena) dijo que el ahorro prometido nunca se reflejó en los recibos por consumo doméstico e incluso resaltó que en Chiapas hay varias comunidades que no acatan el cambio de horario, porque lo que prevalece es la hora de Dios, que rige todas las actividades de las poblaciones. El horario de verano es una norma injusta que no es cumplida por el pueblo porque no le encuentra ningún sentido, no hay ahorro, no tiene nada que ver con la vida de la gente .

Su compañera de bancada, Lidia Pérez Bárcenas, refirió que, en contraste con el mínimo porcentaje de ahorro, se han incrementado los casos de afecciones cardiacas y mentales. Citó que el ahorro nacional se calcula en mil 138 millones de pesos y que la pérdida presupuestal para el gobierno se verá más que compensada al contrastarse con el gasto destinado a atender la salud mental y del corazón .

El dictamen se aprobó con 22 votos de Morena y sus aliados, 11 panistas se abstuvieron –con el argumento de que no hubo un análisis de los impactos negativos– y el priísta José Gutiérrez Jardón votó en contra.