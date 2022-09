Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 27 de septiembre de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que este lunes era día de luto nacional por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y dijo que su gobierno pugnará por el castigo a los responsables del crimen, a pesar de las chicanas legales que, con la difusión de datos del expediente, apuestan a que la violación del sacrosanto debido proceso derive en exculpaciones.

No sólo es un proceso jurídico, es un asunto de Estado y de justicia, señaló el mandatario en la conferencia de ayer. Afirmó que esta investigación es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano y del Ejército .

Recordó que había una consigna que imputaba al Estado la desaparición de normalistas. Sí, tan es así, que estamos actuando desde el Estado, un Estado distinto, que no permite la violación de derechos humanos . Aseveró que su postura es que no se oculte nada sobre este caso, porque antes hubo un pacto de silencio.

Hizo una nueva defensa del Ejército, acotando su responsabilidad en el caso. “Sí, se está actuando, pero el Ejército es una institución. ¿Quiénes fueron los que participaron de manera directa, indirecta? ¿Quiénes deben ser castigados? Pero no: ‘Ah, todo el Ejército’. ¿Qué quieren? ¿Que se debilite nuestro Ejército? ¿En beneficio de quién? ¿Qué quieren? ¿Un Ejército desprestigiado?”

Militares deben asumir su responsabilidad

Agregó que hay cinco miembros del Ejército a los que se les ha encontrado responsabilidades en la desaparición, los de más jerarquía. Esto no significa querer manchar al Ejército. Si este grupo se aplicó en estas acciones criminales, deben asumir su responsabilidad, no significa que toda la institución es responsable .

–¿La versión de que fueron trasladados los normalistas a la zona militar (el cuartel del 27 Batallón de Infantería) está en el informe (de la Comisión para la Verdad sobre el caso)?

–No, lo que está en el informe es que a seis jóvenes los mantuvieron después del escándalo, de que ya se sabía que había desaparecidos y que se generó un escándalo. Todavía estaban vivos y, de acuerdo con la investigación, dieron la orden de desaparecerlos.

–¿No específicamente que entraron al campo militar?

–No. A una bodega, los tenían en una bodega, es lo que dice el informe.