Viví un periodo en el que no quería seguir viviendo , confiesa.

Demasiados atletas olímpicos se han suicidado, no quiero perder a un solo miembro más de mi familia olímpica , deja claro.

París. Demasiados atletas sufren depresión y muchos se han suicidado. Ese panorama alarmante impulsó al ex nadador estadunidense Michael Phelps, el deportista con más títulos olímpicos, a viajar por todo el mundo para hablar de la condición mental en este campo, una misión mucho más importante que ganar una medalla de oro , subraya en entrevista en París.

Aplaudo a Naomi. Expresó lo que vivía en las redes sociales, con sus propias palabras. No es lo más sencillo de hacer , dice Phelps.

Lo que ha pasado Simone Biles, todo lo que tuvo soportar durante uno de los momentos más importantes de su carrera, muestra hasta qué punto los problemas mentales llegan de forma inesperada. Pueden aparecer de la nada , explica, chasqueando los dedos.

Necesitamos personas preparada para abrirse y compartir experiencias, para tirar estos muros, las barreras que la gente construye.

Padre de tres niños, de seis, cuatro y tres años, Phelps tiene una vida que no para nunca , junto a su esposa, Nicole.

Ella “podría explicarles que hay días en los que me levanto y me siento muy bien, y al día siguiente me levanto y es completamente diferente, por lo que para mí se trata de encontrar el equilibrio.

Tenemos varias herramientas que puedo utilizar y todo esto es posible gracias al trabajo que hemos hecho para llegar a este punto , sostiene.