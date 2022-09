Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 27 de septiembre de 2022, p. 27

Las construcciones con pisos ilegales han traído problemas a vecinos, cuyas viviendas han resultado dañadas, sin que las empresas constructora ni las alcaldías los apoyen para resolverlos. Es el caso del edificio de la calle Bengala 7, colonia Zacahuitzco, en Benito Juárez, donde se edificaron dos pisos adicionales a los permitidos hace siete años.

Eugenia García, quien forma parte del comité vecinal, recibió reportes de daños a casas aledañas, y si bien uno de los afectados –presunto simpatizante de Acción Nacional, partido que gobierna la alcaldía– ya recibió apoyo del órgano administrativo para reparar un muro, la dueña de otra vivienda sigue con los daños que implica el hundimiento de su garaje.

María Luisa Rubio, vecina de la alcaldía, explicó que en su momento se entrevistó con Fernando Delgadillo, quien se presentó como vecino, dueño de la empresa y hasta director responsable de obra; sin embargo, a siete años de aquel encuentro, el hombre desapareció y dejó de contestar las llamadas y mensajes, al tiempo que continuaron los desperfectos por la obra.