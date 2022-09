D

e entrada cabe precisar que Moonage Daydream (2022), documental muy híbrido del estadunidense Brett Morgen sobre el ícono de rock David Bowie, no es una biografía fílmica convencional, al estilo de Control (Anton Corbijn, 2007), sobre el cantante post-punk Ian Curtis de la banda Joy Division, o de Rapsodia Bohemia ( Singer, Fletcher, 2018) sobre Freddy Mercury del grupo Queen, o de Rocketman (Dexter Fletcher, 2019), sobre la vida pública y privada de Elton John. En palabras del realizador de esta nueva cinta, Bowie no puede ser definido, sino sentido , y esa sensación singular es la que pretende transmitir esta película en términos de una inmersión visual exuberante con el respaldo de un material de archivo en gran parte inédito. Hace apenas dos años, la cinta de ficción Stardust, de Gabriel Range, esbozaba la biografía del artista inglés centrando la atención en su estrafalario álter ego Ziggy Stardust, uno de los nombres artísticos que Bowie utilizó a lo largo de su carrera. La cinta, disponible hoy en la plataforma digital de Amazon, fue mal recibida por la crítica inglesa, pero más aún por los herederos del artista quienes la tacharon de superficial e inexacta. Una vez que estos últimos tomaron la decisión de abrir los copiosos archivos del cantante, el director Brett Morgen ( Cobain: Montage of Heck, 2015) tuvo libre acceso a ellos, pudiendo así elaborar una novedosa y arriesgada interpretación del itinerario artístico del ídolo británico.