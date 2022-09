Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 25 de septiembre de 2022, p. 7

En el 42 Festival Internacional de Cine de El Cairo, en Egipto, Jorge Cuchí no sólo recibió el Premio Naguib Mahfouz a Mejor Guion por su largometraje debut, 50 (o dos ballenas se encuentran en la playa) (México, 2020), sino un obsequio aún más importante: una madre que, además de felicitarlo, le contó que su primera reacción al concluir la función fue llamar a sus hijos para preguntarles si todo estaba en orden. Lo mismo le ocurrió en el 25 de Lima, Perú, cuando antes de la entrevista un periodista le confesó que acabó abrazando a sus vástagos luego de verla.

La película sigue el cumplimiento del juego virtual ruso de la ballena azul por parte de dos adolescentes citadinos, Félix (José Antonio Toledano) y de Elisa (Karla Coronado), que les exige emprender un reto viral durante 50 días, lo que implica llevar una vida secreta durante ese periodo, pero al llegar a casa, hacen como si no pasara nada, como todo aquel que lleva una doble vida, dice que todo está tranquilo, hasta que un día no lo hace y se suicida, explica el director y guionista.

“Es muy complicado leerlos, no quise ser aleccionador pero tampoco ser histérico ni estridente, ni nada de eso. Por eso me gustó el recurso que encontré de no enseñar a los papás a cuadro ni tener que armar un show de telenovela. Al verlo es clarísimo, como los personajes parentales no tienen rostro, identificas su cara como la tuya. Y todos nos podemos parecer a esos señores que siempre están comiendo y diciendo tonterías. Eso fue muy potente”, explica el ex publicista.

Una vida oculta

Un rasgo característico de ambos personajes es que, explica, en un cierto momento, carecen de cejas, una característica facial que ayuda muchísimo a entender las emociones, para saber si están enojados o tristes. Pero resultaba aún más simbólico en un adolescente, además de tener padres que no se fijan en ellos, por lo que no hay manera de leerlos, se tiene que escarbar muchísimo.