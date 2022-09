A lo largo de tres décadas, dijo el baterista, la transformación se ha dado en torno a la apertura hacia nueva música, lo cual ahora es más palpable; siempre vamos estar abiertos a hacer mezclas que, tal vez, se piense que no serían posibles. Estamos convencidos de que así nace la música .

Recordó: Aquella época era de mucha fusión y llena de propuestas musicales no tan establecidas; incluso la industria, nos negó la entrada y las principales disqueras nos cerraron las puertas, pues decían que nuestras creaciones no las podían poner en ningún lugar . El destino cambió cuando fueron descubiertos y firmados por David Byrne a quien le interesó nuestra música .

Sin duda, ha sido una lucha por tratar de sobrevivir; incluso luego de 15 años, surgieron los problemas internos del grupo; nos separamos, se fue la mitad y nos quedamos otros. Fue difícil reconstruir un equipo de trabajo, pero al final estoy agradecido, porque ha sido una lucha constante, de todos, contra la comercialización radical de la música .

A manera de ejemplo, dijo, en el próximo festival no habrá preventas, zonas VIP o fases, pues la intención es que todo se realice en igualdad; vamos como carnales, la cual es una ideología que aplicamos tanto en los conciertos, como al interior de la banda .

Así es como el eclecticismo de la banda como reflejo de la sociedad en su propia música , será el eje para celebrar el doble aniversario en Los de Abajo 30-20. Latin Ska Force Festival Internacional, el cual será el 15 de octubre, a partir de las 12 horas en el Deportivo Vivanco, ubicado en calle Moneda 64, Tlalpan Centro I.

Entre los invitados de Tania Melo, Damián Portugal, Alberto Piero Castillo, Javier Zúñiga Apache y Yocu Arellano figuran: Mustard Plug, Golden Ganga, Los Cojolites, la legendaria banda Three Souls in my Mind, el espectáculo de luces y musical Sonido Dengue, Chino y su Gala (ex vocalista de Salón Victoria y Los Victorios), Dr. Shenka, Neto Ganga, Pino Estrambótico, Royal Club, el rencuentro de Pánico Latino y la icónica banda de rock urbano Sam Sam, entre otros grupos y compañeros musicales.