Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 25 de septiembre de 2022, p. 13

La propuesta de política industrial del gobierno federal aún no puede considerarse la serie de instrumentos que impulsen al sector secundario para que México tenga un producto interno bruto (PIB) manufacturero de 7 por ciento anual como era antes del periodo neoliberal, de acuerdo con expertos, aunque reconocen que es un cambio de paradigma en la política económica.

En días recientes la Secretaría de Economía (SE), en conjunto con Hacienda, la banca de desarrollo y el sector privado, presentó el documento Rumbo a una Política Industrial, el cual busca ser una ruta para el desarrollo sostenible de la industria a través de la innovación tecnológica, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y la fortaleza del mercado interno. El plan es transversal, pero el mayor apoyo será para los sectores estratégicos: agroalimentario, eléctrico-electrónico, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos e industrias creativas.

Esta iniciativa es un cambio de paradigma, un cambio de dirección en la política económica y eso es acertado , consideró José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC), cuyo trabajo sirvió para apuntalar la propuesta, según declaró la titular de la SE, Tatiana Clouthier Carrillo.

No obstante, José Luis Calva, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, destacó que no es una política industrial, porque no tiene ni un solo instrumento , por lo que sólo queda en un conjunto de buenos deseos , similar a lo que ha pasado desde la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León.

De la Cruz consideró que la iniciativa contiene conceptos de política industrial, que define como las medidas coordinadas de política económica y que tienen como objetivo el desarrollo del sector industrial, para a su vez tener mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico y social. Es un ejercicio que necesita todavía más trabajo para delinear lo que va a ser una política industrial .

Calva consideró que una política industrial real puede impulsar a la economía mexicana a crecimientos de 6 por ciento anual, De la Cruz estimó que el efecto de la propuesta actual agregará entre 0.5 y un punto porcentual en 2 o 4 años.

José Luis Calva recordó que México no cuenta con una verdadera política industrial desde hace más de 30 años e hizo referencia a Jaime Serra Puche, titular de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi, ahora SE) en la administración de Carlos Salinas de Gortari, quien señaló que la mejor política industrial es no tener política industrial .

Desde que comenzó a aplicarse la estrategia económica neoliberal en México, desde tiempos de Miguel de la Madrid, fueron desmantelados los instrumentos de política industrial que favorecieron el desarrollo de México desde la época de (Lázaro) Cárdenas hasta 1982 , anotó.

Entre 1935 y 1982 la industria manufacturera creció a una tasa de 7.3 por ciento anual. Con la estrategia neoliberal que se aplicó a partir de 1983 hasta 2021 el PIB manufacturero solamente creció a una tasa de 2.1 por ciento anual , subrayó.