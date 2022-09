Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 25 de septiembre de 2022, p. 5

Con la presentación del libro Más allá de las rejas, de César Montes, efectuada ayer en la capital mexicana, el Fondo de Cultura Económica (FCE) refrendó su campaña para exigir la liberación inmediata de ese autor y líder histórico de la guerrilla guatemalteca.

Este libro es un claro, evidente, transparente y voluntario llamado para que dejen ya libre a César Montes. Dejémonos de historias, no somos neutrales. El FCE, desde que me hice cargo de su dirección, es una editorial, distribuidora, coordinadora de publicaciones, promotora y regaladora de libros, de izquierda, y si a alguien no le gusta, pues hubieran ganado las elecciones, pero las perdieron y que aguanten, ni modo; así de claro , afirmó Paco Ignacio Taibo II, titular de ese sello editorial.

Entonces, éste no sólo es un libro, es una campaña, un llamado. Su distribución en Guatemala es muy importante. Gran parte de la edición llegó por múltiples caminos para que estuviera en todo ese país, porque era muy importante que se leyera allá, pero también en México y toda América Latina.

En un mensaje videograbado desde el penal donde se encuentra recluido en Guatemala – como preso político , según afirmó–, Julio César Macías López (Guatemala, 1942), mejor conocido como César Montes, agradeció a los cientos de voces que desde hace dos años se han alzado para exigir su libertad.

Aclaró que ahora está en una cárcel modelo , una excepción en ese país, según dijo, luego de que en varios centros de seguridad han ocurrido masacres, y no descontó que se esté preparando una para poder atentar en su contra.

Mientras, sigo la lucha porque aquí los pobres son más y crecen en número, mientras los ricos lo son cada vez más; o sea, insultantemente ricos. Si en este momento llega mi asesinato, mi último pensamiento será para mis hijas y unos ojos claros como mares , sostuvo.

Sigo combativo y orgulloso de mis raíces mexicanas y de una vida entera al servicio de los pobres de Centroamérica. Sobreviviré y seguiré luchando.

Diario de prisión

Sobre Más allá de las rejas, publicado en la colección Popular del FCE, Francisco Pérez Arce, gerente editorial de ese sello, describió que se trata de una obra de gran calidad literaria en la que el autor comparte a manera de diario su primer año en prisión.