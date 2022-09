D

e los miles o al menos centenares de dichos o expresiones estricta y deliciosamente mexicanas, contenidas sin duda en Picardía mexicana, que de momento no encuentro en mi ordenada y clasificada biblioteca personal, suelo recurrir en tiempos recientes; es decir, ahora, aun cuando hace ya casi un año de mi circunstancia, perdí a mi pareja y, por más que me sigo parando frente a la puerta de mi casa en espera (vana) de que aparezca y pase y aquí se quede para siempre conmigo, ando como alma en pena . Es la verdad pues, que desde entonces, sin él, no me hallo .

Aunque parezca difícil de creer, hay amigos bien intencionados que pretenden reconfortarme al asegurarme, lo que no sé cómo pero lo justificarían, que mi dolor no cayó en el mar , como si de alguna para mí inimaginable manera, algún consuelo pudiera resultar de mi pérdida. Por el estilo, es la frase que asimismo me dicen y me repiten: No hay mal que por bien no venga , que, por más reflexiones que aplico no encuentro el bien que vendría del mal que padezco, creo, la verdad, que en definitiva sin remedio.