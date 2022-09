La traducción neotestamentaria de Lutero significó poner en manos de potenciales lectores un recurso imprescindible para que conociesen por sí mismos en qué consistía el cristianismo. Un efecto no buscado por el traductor se manifestó en el ámbito cultural, ya que dio una expresión literaria al idioma alemán que no había tenido hasta entonces. Bien lo expresa Lyndal Roper: En menos de 11 semanas, tradujo todo el Nuevo Testamento del griego original, no de la Vulgata, la traducción latina que había dominado la Iglesia hasta entonces. Fue la obra de un genio. El Nuevo Testamento de Lutero remodeló el idioma alemán, ya que el alemán de Lutero se volvió dominante, unificando lo que había sido una amplia gama de dialectos locales (Martin Luther, Renegade and Prophet, Random House, 2016, pp. 195 y 196).

Si la traducción de Lutero fue ampliamente leída y funcionó como detonante para que otros trasladaran a distintas lenguas europeas los documentos griegos del Nuevo Testamento, en contraparte su trabajo fue criticado con dureza y él acusado de distorsionar y acomodar a sus intereses las enseñanzas del Evangelio. Hace notar Herón Pérez Martínez, en la introducción a la Misiva de Martín Lutero sobre el arte de traducir (septiembre de 1530), cómo el duque Jorge de Sajonia (1471-1539) “no bien salió a la luz pública la traducción del Nuevo Testamento al alemán hecha por Lutero […] se apresuró a prohibir en sus dominios, mediante decreto fechado en 1522, su compra o venta” (http://www.revistarelaciones.com/index.php/relaciones/article/view/120/149).

Las premisas que Lutero expuso en la carta sobre su traducción como necesarias para realizar un buen trabajo conforman, afirma Pérez Martínez uno de los documentos más importantes para la historia occidental de la teoría de la traducción , y al defender que para traducir, no basta saber bien ambas lenguas implicadas en el proceso, hay que conocer el tema o asunto que trata el texto , estaba sentando escuela en las características deseables en un buen traductor”.

Al cumplir él mismo con el perfil que describió, es que su traducción de la Biblia pudo ser comprendida por un público amplio. La lengua de origen y la de destino tienen que conjuntarse para producir un texto fiel a la primera y pertinente a la segunda.