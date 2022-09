Personal es un trabajo artístico en el que el intérprete originario de Ciudad Obregón, Sonora, reinventa las canciones que lo han acompañado con temas clásicos internacionales del pop y el rock que ha reconstruido y ofrece al público nuevas maneras de disfrutar la música .

En la reciente producción, que fue grabada durante la pandemia con 72 músicos, se recuerdan canciones de los años 70, 80 y 90 como Creep, Wake Me Up Before You Go-Go, Personal Jesus, Dream On, For The First Time, A Little Respect y Virtual Insanity, con arreglos de las grandes orquestas.

Agregó: En el teatro también haremos homenaje a la música mexicana, con el bolero y el mariachi, con nuevas adaptaciones. La orquesta consta de cuatro trompetas, igual número de trombones, cinco saxofones, contrabajo, piano, batería y guitarra .

Sobre las grandes bandas, Paco de María señala: La energía de la música viva nunca será suplida, pues es tocada por instrumentos y músicos reales en el escenario .

Para su presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Paco de María lidera su concepto y producción ejecutiva, y cuenta con arreglos y producción musical de Yumar Bonachea, en colaboración con el propio intérprete, quien se ha involucrado en todos los detalles para ofrecer los mejores resultados.

Paco de María y su Big Band en Personal Tour, se presentará el sábado 24 de septiembre a las 19 horas en Donceles 36, a unos pasos del Metro Allende.