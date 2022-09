Me interesaba poner el espacio doméstico de la maternidad, de los niños, a la par con este mundo épico, global y conceptual de la tecnología y la naturaleza, porque se ha quedado un poco aparte de los discursos sobre cómo nos afecta la tecnología y que, para mí, comienza con mis hijos , explica en entrevista la directora de Al otro lado (2005), El general (2009), El velador (2011) y Todo lo demás (2016).

Creo que la tecnología es un reflejo de lo mejor que somos los seres humanos y de nuestra capacidad para imaginarnos, inventar, resolver o investigar, gracias a tanta creatividad y esfuerzo. Lo que la película pide un poco es aceptar que es una cosa ambigua, que también tiene un lado negativo y ninguno cancela al otro. Si sólo vemos lo positivo entonces lo negativo se vuelve peligroso, porque no lo controlamos ni lo anticipamos , explica la también maestra en fotografía por la Escuela de Diseño de Rhode Island.

Luego de ganar a la mejor dirección en Sundance el año pasado, donde tuvo su estreno mundial, y de selecciones en los festivales de Jerusalén, La Roche-sur-Yon, Sitges, Estocolmo, Tesalónica, Morelia y Ambulante, Users se estrenó el jueves en salas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Aguascalientes, Puebla, Cuernavaca, Toluca y Mérida, con distribución de Piano.

Durante la pandemia, Natalia Almada escribió el ensayo Imágenes en movimiento en la era del Zoom (octubre de 2020), publicado en la revista The IDA, de la Asociación Internacional de Documentales.

“¿Cómo le decimos a nuestra mente que cambie su forma de pensar y usar del aparato donde hiciste una junta con tu jefe para luego entregarte a una ficción, cuando no has modificado nada del contexto y tampoco hay un desplazamiento del cuerpo ni un cambio de espacio,? Nos ha costado trabajo y tiempo concientizar que no es lo mismo.