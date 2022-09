“Legado es el compendio de toda mi vida musical; refleja lo que aprendí al lado de Celia Cruz, Tito Puente, Eddie Palmieri, del combo de la Fannia All-Stars que es espectacular, con ellos me hice músico. En el disco plasmé lo que aprendí, no estoy imitando esa época, fui parte de ella.

“Gilberto y yo somos amigos desde hace varios años; es fanático de una orquesta que se llama Típica 73, de la que yo fui parte. Era excepcional. Lo invité a trabajar en este disco y aceptó. Tomó tiempo de su gira para hacer el video, lo que de verdad le agradezco con toda mi alma.

“Otros invitados son José Alberto El Canario, quien también formó parte de la Típica 73; el cubano Alexander Abreu, uno de los mejores exponentes de música cubana en el mundo; además, se fueron sumando Fausto Chapela, Edwin El Fantasma, EMC killer, un rapero tremendo, y César Correa, pianista peruano, y toda mi orquesta que es mi familia musical, todo nuestro trabajo le dio un color distinto”, explicó De la Fé.

Precursor del violín eléctrico, en su infancia no contó con un instrumento, pero sí con mucho ingenio y habilidad para crear el suyo a bajo costo.

“Cuando empecé a ejecutar el violín en una orquesta que tocaba lo que hoy se conoce como salsa, en 1966, a la edad de 12 años, no había el eléctrico, quería algo que me amplificara su sonido para que pudiera convivir con el de las trompetas.

“Compraba micrófonos, esos de grabadora de cinta, y los metía dentro de mi violín, eso hacía un ruido impresionante y empecé a cambiarlo. El instrumento tiene cuatro cuerdas; me pregunté ‘por qué no puede tener cinco’. Hoy el mío cuenta con siete, tiene la misma tesitura y cantidad de notas que un piano de cola, siempre me imaginé transformando el sonido, no siendo un clásico. Descubrí la salsa a través de Pupi Legarreta y empecé a hallar la raíz de mi música”, afirmó el cubano.