El presidente López Obrador insistió en que no dará una señal sobre el [email protected] a sucederlo en 2024. “Fíjense ‘la costumbre –como dice la canción– es más fuerte que el amor’, que todavía hay, hasta de los más cercanos, están esperando una señal. Pero se van a quedar esperando la señal, que se sienten, que busquen una silla, no se vayan a cansar esperando la señal, no va a haber señal. Son los ciudadanos, es la gente, es el pueblo, es la democracia”, expresó. Por otro lado: ¿hace falta una señal para lo evidente?

Si hay certeza jurídica y un entorno de confianza, la iniciativa privada agrupada en la Coparmex y la Caintra invertiría 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, lo cual sería un motor de la débil economía mexicana. ¿Cumplirían? El 20 por ciento del PIB representa una cifra mayor a 250 mil millones de dólares. En primer lugar, es dudoso que los tengan disponibles. En segundo, una inversión de ese tamaño intoxicaría la débil economía y provocaría mayor inflación. En tercer sitio, ¿certeza jurídica y confianza según quién? ¿Iberdrola y empresas que han llevado a México a un panel del T-MEC? Lo que quieren, también lo manifiestan, es que del presupuesto federal salgan más contratos para sus agremiados, no sólo para las obras principales del gobierno federal.

l debate en la Suprema Corte para desaparecer la figura jurídica prisión preventiva oficiosa tiene nombres y apellidos. Si prospera, podría salir libre el abogado del salinismo, Juan Collado. O Brandon Flores Ramírez, supuesto heredero del cártel La Unión Tepito, quien tiene en la ministra Norma Piña a una abierta defensora. El debate está contaminado por toxinas políticas: se trata de derrotar otro de los temas del presidente López Obrador, quien ha cuestionado inclusive la actuación de cuatro de los ministros que llegaron a la Corte gracias a su aval. El riesgo de que echen atrás la figura es que se instale una cadena de Oxxos de la Justicia en los juzgados y los tribunales, en los que la mercancía serían los autos de libertad que dicten los jueces, los honorarios de los abogados, las propinas de los secretarios, las fianzas de las compañías aseguradoras y el pago de las copias de los changarros cercanos. Eso ya se vivió antes de que los presuntos responsables pudieran obtener su libertad inmediatamente atrapados precisamente por un pequeño grupo de delitos muy graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos la corrupción. (¿Estará ahí el punto central?) La Corte seguirá discutiendo el asunto hoy, no hay que perder de vista al obsequioso Juan Luis González Alcántara.

El demócrata transa

Después de concluir su periodo como consejero presidente del INE, el 4 de abril del próximo año, Lorenzo Córdova Vianello regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, pero la plaza de investigador la preservó con violaciones a la legislación universitaria y al amiguismo de las autoridades, como consta en numerosos documentos, dice la publicación SinEmbargo , que dirige Alejandro Páez Varela. Agrega: “El Estatuto de Personal Académico de la UNAM sólo autoriza una licencia académica sin goce de sueldo de seis años como máximo y así se lo hizo saber a Córdova Vianello el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, en 2014, y él mismo lo reconoce en una carta, pero este mismo órgano y el Consejo Interno del IIJ –que ocupan sus amigos– decidió ampliarla, en dos ocasiones, hasta 2023, violando esa disposición jurídica. No sólo eso: El Consejo Interno del IIJ –que es el principal centro de investigación jurídica de México– y el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM violaron el principio de legalidad, porque no fundaron ni motivaron sus resoluciones para las dos prórrogas de la licencia académica de Córdova Vianello y hasta invocaron disposiciones no aplicables al caso concreto”. ¿Así o más transa?

Agradezco esta aclaración (de la Presidencia). Honestamente me sorprende. Tomé el video de una publicación que encontré en Instagram, como dije. A mi vez, me disculpo si, aún tratándose de Acapulco, no fuese un video actual. Ojalá se produzcan más intercambios como éste y así rescatemos la verdad.

R: La Vilchis trabajando para el adversario.

