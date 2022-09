Explicó que hace unos días acudieron al Tribunal Agrario y lograron evitar que el perito de la FGR presentara sus conclusiones; además, solicitaron al juez que se realice la valoración de forma presencial y no con los planos. La petición fue aprobada, por lo cual programará otra diligencia.

En 2007, las autoridades locales iniciaron un proceso jurídico contra Gugar, el cual ganaron en 2018; no obstante, el juez de la causa señaló que la comunidad debía indemnizar a Gugar.

San Bartolo Coyotepec, Oax., Habitantes de este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca se plantaron ayer por la madrugada frente a las instalaciones de la Envasadora Gugar SA de CV y advirtieron que no se retirarán hasta que deje de operar en esta localidad zapoteca, pues, aseguran, su extracción de agua provoca desabasto y seca pozos.

No obstante, los vecinos y autoridades de San Bartolo Coyotepec advirtieron que no entregarán dinero a Gugar si deja de operar, pues las tierras donde se asienta la empresa les pertenecen y así lo determinó el juez. Mencionaron que el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Murat, ya solicitó una reunión para atender este problema, pero advirtieron que los acuerdos tendrán que ser avalados por la asamblea.

Insistieron en que si las autoridades estatales buscan que la comunidad pague una indemnización se equivocan , pues eso no pasará, y si quieren que se compense a Gugar tendrá que hacerlo el propio gobierno.

Reprocharon que Envasadora Gugar ha extraído grandes volúmenes de agua de los pozos de San Bartolo Coyotepec y no se le ha cobrado por ello, por lo que si alguien debe pagar es la empresa al pueblo ; no obstante, consideran que es suficiente con que se vaya. Subrayaron que esta movilización es y será pacífica, pues no se está buscando confrontación, sino solamente que las tierras comunales les sean devueltas.

Según la Comisión Nacional del Agua, hasta mayo pasado, Envasadora Gugar extraía al año 30 millones 530 mil litros de agua en San Bartolo Coyotepec.

Los habitantes se movilizaron ayer desde las 4:30 de la madrugada. Primero se reunieron en el palacio municipal y de ahí marcharon hacia las instalaciones de la empresa, donde instalaron un plantón permanente, el cual fue amenizado con la banda de música de la localidad que tocó la canción Sacaremos ese buey de la barranca.