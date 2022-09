Esta es la película más dificil que he hecho en mi vida , afirma en entrevista con La Jornada Luis Mandoki, quien tras 10 años de no presentar un largometraje, regresa con Presencias, cinta que para él fue un gran reto: hacer terror me pareció mucho más difícil que hacer un drama .

Pese a ser su primera incursión en el género de terror, asegura que se sintió arropado por una producción en la que el guion es de Olivia Bond, su esposa, y en la que participan sus hijos, Daniel, en la actuación, y Camille, en el score.

El terror es metafísico. Recuerdo que me presentaron una historia que me pareció interesante, pero tras dos años el guion se volvió otra cosa.

–¿Hay algo que le dé miedo a Luis Mandoki?

–Los miedos son humanos. Están en relación con mi gente querida o con mi país, que deseo que le vaya bien, así como al mundo, tan amenazado por temas ambientales.

Presencias le brindó un desafío especial, porque en el drama trabajas con tus actores y eso es algo que se me da, pero en el terror tienes que laborar en el ritmo, los ambientes de luz y oscuridad, los movimientos de cámara y, obviamente, en el sonido, que en este género es 50 por ciento o más...

Asegura que fluyó al estar junto con Sergio Díaz (sonidista de Roma), “quien se metió conmigo a este viaje. También me traje a un fotógrafo francés (Philip Lozano) a quien vi en una serie en Netflix y lo conocí de manera curiosa. Luego fue todo el proceso de construir el look del filme: trabajar con José Luis Aguilar, un gran diseñador...”

–¿Cuál fue el impulso para terminar una producción con tantas dificultades?

–El gran impulso vino del equipo. Dentro de todas esas dificultades tuve un equipo que estuvo conmigo a muerte. Ayudó la pandemia, que hizo que aplazáramos el rodaje, pero al final viene la recompensa, el parto...

–Háblanos un poco de Yalitza Aparicio. ¿Ella ya había trabajado con tu método?

–La conocí en el set de Roma. Me impresionó su talento nato porque, obvio, no tenía formación. Platicaba con ella, me caía muy bien, pero lo que me sorprendía era que entraba al foro y era el personaje. Para tus cintas, siempre tienes actores ideales, y en ésta conté con Alberto Ammann y Yalitza. Rara vez tus ideales se concretan. Alberto es un actor poco descubierto. Convencí (a la productora) de que fuera él. Le di el guion y le gustó. Es un argentino que se prepara mucho y no le costó hacer el acento mexicano. Trabajamos el arco del personaje con entrega absoluta. Yalitza no había hecho nada desde Roma, y no lo hacía porque me decía que siempre le ofrecían personajes similares al que interpretó en la película de Cuarón. Le mandé el guion y le encantó. Le comenté que el personaje no era protagonista y ella me respondió que por eso le gustaba más. Le propuse el método de configuración y le entró. Es una persona muy abierta a absorber y en el set, la verdad, brilla por su naturalidad.

Agrega: “En el caso de Daniel fue él quien deseó estar en el filme. Hizo casting pero antes me propuso que si no daba el ancho, no entraba. Es un actor muy disciplinado, aunque no es lo mismo dirigir a un actor que a un hijo. Soy muy exigente y le dije que con los actores voy al fondo; él me respondió que si no fuera así, lo pondría triste”.

Presencias va también a la plataforma porque es mejor que la vea más gente .

Mandoki dice ser “un amante de la vida y ésta es cambio. Yo siento agradecimiento hacia Hollywood, que me abrió las puertas para trabajar con grandes talentos; aprendí mucho, pero cuando haces una historia de amor exitosa quieren que repitas la fórmula, pero, para mí, el reto es cambiar, por eso he filmado cintas de acción, thrillers, cosas sociales y, ahora, terror”, añade el realizador, quien tiene proyectos para filmar en la capital de la República Checa, Inglaterra y Estados Unidos.

Presencias tendrá funciones en la Cineteca desde hoy al 13 de septiembre y a partir del día 7 se podrá ver por la plataforma ViX+.