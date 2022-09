Alberto Aceves

Martes 6 de septiembre de 2022

Contra la experiencia de Andrea Rodebaugh, directora de selecciones femeniles de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), no hay trucos que valgan, aseguran sus ex compañeras en la selección mexicana y quienes, en distintas áreas, conocen su forma de trabajo como consultora en la FIFA. Si algo no desconoce, sostiene la ex delantera Iris Mora, es lidiar con decisiones de federativos, más aún cuando se trata del equipo nacional.

Sin embargo, si lo que se busca es llegar a los ocho mejores lugares del mundo, lo único que pedimos es que la dejen trabajar, que no haya gente atrás de ella como pasó con Maribel Domínguez y Mónica Vergara, donde fueron sólo simulaciones .