Afirma que el feminismo es una herramienta para analizar el poder, no solamente en los hombres que lo detentan, sino en los adultos, los niños, los capacitados y los discapacitados. La cuestión del poder ha sido para mí una continúa pregunta, que no tiene una solución y ya. Continuamente se renueva y se plantea de distinta manera .

Durante la presentación del libro el domingo pasado, en la cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), la que se considera feminista antitodo destacó que una línea de su escrito es darnos cuenta de esa pérdida, ese fracaso nuestro por ahí del año 89 del siglo XX, cuando el colapso de la Unión Soviética, del socialismo, aunque nosotros no pensábamos que fuera perfecto .

La autobiografía Nunca me fui de casa: poeta, feminista, revolucionaria es un intento de hablar de comunidad , dice sobre su texto la escritora estadunidense Margaret Randall, y de abordar a las personas cercanas a su edad, que crecimos, luchamos y perdimos, porque el capitalismo ganó .

Randall recordó que cuando escribía este título, un amigo le contó que hace unos 20 años le había enviado 602 páginas de memorias. Leí el libro y realmente me espantó lo que yo había escrito entonces, que no recordaba: estaba escrito en un tono muy soberbio. Yo sabía todo. Agradecí que el libro no hubiera prosperado, que nunca se publicó .

Sobre su obra literaria, relató: “Siempre he pensado cuando escribo poesía, memoria o historia oral, cuentos cortos, lo enfoco como una idea, un concepto, pero entiendo que va a reflejar mi vida. No tengo qué pensar cómo enfocar mi vida conscientemente, porque eso va a estar. Uno escribe desde lo que es: soy mujer, soy feminista, soy madre, soy poeta, soy fotógrafa, siempre he sido activista social; entonces, automáticamente, esas condiciones se van a reflejar en todo lo que escribo.

En la medida en que voy escribiendo, voy descubriendo que hay temas importantes. Para mí, uno de esos temas eran las grandes contradicciones entre ser poeta, madre y activista social. La identidad es otro. Llegué a identificarme como lesbiana con más de 50 años. Por qué no me di cuenta de mi condición años atrás.