Puntualiza: El futuro no es la civilización sedentaria, sino pasajera, con todas las crisis que se vienen, la climática y la económica, así como la amenaza nuclear; vamos a andar en el camino muy pronto. La civilización sedentaria no va a ser la que prime por más que ahora se sienta que los migrantes son los advenedizos y que hay que defender la vida sedentaria con murallas, con visas, con policía, con militares .

No sólo son seres humanos, que ya es lo mínimo que se puede decir, sino que son herederos de una tradición enorme. Que estén en una situación desesperada no les quita nada del inmenso poder, de la fuerza que implica la aventura en la cual están metidos.

Menciona que esta narración tiene dos historias de amor simultáneas. “Por un lado, la mítica historia del rey Salomón y la reina de Saba, contada como se me dio la gana. No me imaginaba como tradicionalmente se ve a las reinas (…) sino como un bello monstruo. No está claro cuál es su género, si es humana o animal. Una chiquita muy callejera, muy arrojada. Me interesaba mucho más, digamos, la fuerza que la belleza”. Por otro lado, está el amor actual entre Bos Mutas y la partera Zahra Bayda.

Restrepo cuenta que investigó a los occidentales que se interesaron en la reina de Saba, que han sido muchos. Uno de ellos fue Gerard de Nerval, quien toda la vida estuvo buscando a esa mujer de mujeres, inalcanzable, exótica, fascinante y a la vez maldita, que lo lleva de asilo en asilo .

Otro es el poeta Arthur Rimbaud, quien, si bien nunca escribió sobre ella, en su papel de traficante de armas hace negocios con el rey Menelik II, quien se proclama el heredero directo de la figura mítica.

Periodismo y literatura sin fronteras

La narradora se pronuncia por “romper la camisa de fuerza en que está metida el género de la novela y abrirla hacia mucho más espacio, darle más juego. Nos están ganando las series, la novela gráfica, los videojuegos. Están rompiendo caminos por muchos terrenos.

La novela sigue enclaustrada en que hay que respetar el género y no puede salirse, y que si no cuenta una historia de determinada manera, entonces no es novela. Yo estoy diciendo: vamos abriendo las puertas y las ventanas, y mientras el lector no se pierda, pues jugar con los distintos planos temporales y distintos grados de realidad.

En esa lid, este volumen incorpora planos temporales y las dimensiones mítica y real. Es reportaje, pero también es literatura. De alguna manera también es ensayo .

Asimismo, dice Restrepo, es una búsqueda respecto de mi narrativa. Abrir más puertas, más espacios. No temer a la intersección de géneros. Es un paso importante respecto del periodismo: borrar la frontera entre éste y la literatura, hacer un periodismo con, incluso, ficción, ya que lo mítico es otra clase de ficción y de realidad, porque en la medida en que hay gente que lo cree eso adquiere un carácter bastante real .

Concluye que en esta novela se halla también un homenaje a los periodistas y a los reporteros, porque estoy convencida de que no hay límite entre reportaje y literatura. Establecer que aquí no hay fronteras .

Canción de antiguos amantes será presentada el 14 de septiembre a las 19 horas en Casa Lamm (avenida Álvaro Obregón 99, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México).