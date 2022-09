Sin embargo, aseveró que aún hay quienes dentro de su movimiento piensan que habrá prácticas del pasado. “Fíjense ‘cómo es la costumbre –como dice la canción–, más fuerte que el amor’, que todavía hay, hasta de los más cercanos, que están esperando una señal. Pues se van a quedar esperando, que se sienten, que busquen una silla para que no se vayan a cansar ahí esperando la señal. No va a haber. Son los ciudadanos, es la gente, es el pueblo, es la democracia, y todos tienen derecho”, remarcó el jefe del Ejecutivo federal.

Sobre el o la posible sucesora de Claudia Sheinbaum en la jefatura de Gobierno, enfatizó que ahora no puede opinar sobre los nombres que se barajan.

¿Acabas de mencionar a cuatro, no? , dijo a la reportera, y agregó: Yo no, ahora no podría decir, pero en unos días más que yo lo piense. Hay muchísimos, o sea, y todos tienen derecho, y además ya no hay tapados y se van a inscribir. Es algo muy importante porque van a inscribirse, y el congreso o el consejo, en este caso de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos, decidirá que son 10 o 20, o 30, los que se inscriban, o menos, cinco, y estos compañeros, compañeras, ciudadanas, ciudadanos, van a encuestas para ver quién es quién con la gente, porque es el pueblo el que manda, y de esa manera se va a decidir .

Indicó que hasta ahora la secretaria de Seguridad Pública no le ha manifestado su interés de competir por la candidatura de Morena para la jefatura de Gobierno de la capital del país.