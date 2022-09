Señaló que la estancia del acusado en un centro siquiátrico no podría ser considerada por el juez, toda vez que es una estrategia que llevó a cabo el defensor público, que no lo hizo valer y no consideramos que influya para nada .

La mamá de Ingrid confío en que habra justicia a más de dos años y medio de que sucedió este crimen .

Afuera de las salas orales del Poder Judicial en el Reclusorio Oriente, integrantes de colectivos montaron un altar con fotografías de la joven y exigieron con bailes y gritos justicia para Ingrid y pena máxima para su agresor .

Ingrid fue asesinada y desollada dentro de su domicilio en la calle Tamagno a manos de su pareja, además de que las imágenes de su cuerpo fueron filtradas.