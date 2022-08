R

afael Ithier, fundador y director del Gran Combo de Puerto Rico cumple este lunes 96 años de edad, lo que le convierte en el músico más longevo de la salsa. En su casa de Bayamón, Puerto Rico, hay preparativos para la fiesta, mientras tanto el maestro atiende las llamadas de felicitaciones. Una de ellas es la nuestra. Entre risas y carcajadas don Rafa nos dice que está bien, como coco , y asegura estar pasando por su mejor momento. Me siento bien, sigo escribiendo música, mantengo una alimentación saludable y hago mis ejercicios físicos. Nunca he sido un tembleque, y pese a lo que se pueda suponer en contra, siempre he sido bastante responsable conmigo mismo .

Son pocas las personas que tienen la gracia, la energía y el carisma de don Rafael Ithier. Soy un bendecido por llegar a esta edad y tengo claro lo que sigue , nos dice sin perder su buen humor. Como yo sé que no soy perpetuo pues cuando me toque... ¡adiós! , rie don Rafa y expresa un deseo y agradecimiento: Quiero que me cremen y me dejen en una esquinita por ahí, tranquilito. Yo estoy muy satisfecho con lo que me ha dado la vida. En ese aspecto estoy contento; me siento chévere .

Respecto al futuro de su agrupación para cuando llegue la hora , señala: “Ya lo hemos platicado, no tiene que estar Ithier para que ellos sigan adelante. Lo importante aquí no es la figura o las figuras de la orquesta sino lo que representa y el Gran Combo representa a Puerto Rico. Así que… ¡Adelante con todos los hierros!”.

El pasado mes de mayo El Gran Combo de Puerto Rico cumplió 60 años de haberse fundado.

¡Fijate! nunca pensé que iba a llegar 60 años porque lo que yo quería era estudiar la carrera en administración comercial pero me salió lo músico y la dejé. Empecé esta carrera porque me encanta la música y Dios me dio el talento (…). Cuando esto empezó, no quise que le pusieran el nombre mío porque tenía la clara seguridad de que no iba a estar más de seis o siete meses en el grupo, ¡y ya son 60 años! Y lo que significa bregar en este ambiente: sacrificio de tiempo con la familia, viajes largos, las amanecidas y una serie de cosas, pero, al final, sientes satisfacción. Es una mezcla de sacrificio y satisfacción. Que la gente nos siga queriendo a estas alturas, que siga esa demanda; es bonito.