En memoria de la niñita que murió dos veces.

P

ara aligerar el tedio de ir por el mismo camino que recorre dos veces a diario rumbo al paradero, Hortensia hace un breve inventario de su jornada de trabajo y reconoce que tiene motivos suficientes para sentirse contenta y relajada como hace mucho tiempo no lo estaba: contra lo que temía, el nuevo jefe de personal resultó bastante accesible, en el taller no hubo devoluciones ni quejas, en toda la mañana la luz no se fue y su máquina funcionó muy bien gracias al cambio de motor.

Por si todo eso fuera poco, su hermano Edmundo la llamó a media mañana para decirle que, luego de dos meses en la agencia, había logrado la primera venta de un coche y le prometió que con la comisión que recibiera iba a pagarle lo que le debe. No es la primera ocasión en que Edmundo le hace tal ofrecimiento y desconfía de que vaya a cumplirlo; sin embargo, conserva el buen humor.

En el paradero encuentra a un grupo numeroso de personas, entre ellas una mujer que se distingue porque viste ropa de lycra entallada y habla en tono muy alto por el celular, sin que le importe que la oigan: Mario se presentó cuando todos dábamos por hecho que ya no llegaría al cumpleaños de la niña. Estaba medio borracho, pero al menos se acordó de llevarle un regalito a la escuincla. ¡Hubieras visto la cara de felicidad que puso la chamaca cuando lo recibió! Y Celia, ya te imaginarás: de tan contenta hasta se veía guapa. Para mí que en cualquier rato vuelve con Mario. Ay, amiga, tengo que dejarte. Ahí viene mi camión. Luego te llamo para decirte cómo terminó la fiesta.

II

Hortensia aborda con dificultades el transporte atestado. Intenta desplazarse por el pasillo. Logra dar un paso y queda detenida cerca de la puerta y frente a la mujer forrada en lycra. Al verla tiene la impresión de que vuelve a oír lo que dijo por el celular. Le gustaría preguntarle cómo se llama la niña de la fiesta, qué le regaló su padre, si tiene un hermanito.

Basta con eso para que de inmediato surjan recuerdos fragmentados de aquellas noches en que ella y su hermano Edmundo –en la habitación compartida– se escondían bajo las sábanas para no oír las frecuentes discusiones entre sus padres, casi siempre originadas por conflictos familiares, problemas de dinero, malos entendidos –nada que no quedara olvidado por la mañana. Café con leche y besos en la frente.

Después de una tregua en que gritos y reproches fueron sustituidos por el silencio y la quietud, una noche, a la hora de cenar, mientras ella y Edmundo luchaban por ganarse el pan dulce, estalló el conflicto cuando de pronto su padre retiró el plato y dijo algo inesperado: “Margarita, no puedo seguir así. Esto no es vida y para ti tampoco. Voy a hablar con los niños y que ellos decidan. Si es necesario, les explico…”