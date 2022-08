Ap

Periódico La Jornada

Viernes 26 de agosto de 2022, p. 8

Nueva York. Durante décadas, un tesoro oculto de la nueva ola estuvo en un granero reformado. Para los fanáticos de la banda Blondie, era el equivalente al Arca de la Alianza escondida en un espacio de almacenamiento destartalado.

Dentro de un edificio en las afueras de Woodstock, Nueva York, había 100 cintas, media docena de casetes, algunas tinas de almacenamiento repletas de discos, volantes e incluso una impresión perdida de Andy Warhol.

El recorrido relató el ascenso de Debbie Harry and Co. mientras probaban muchos estilos, desde el reggae y el rap hasta el rock, agregando punk, pop de grupos de chicas de la década de 1960 y disco. El material estaba en mal estado, pero prometía.

Cuando entramos por primera vez, sabía que algo saldría de ahí , señaló Ken Shipley, productor que se especializa en descubrir sonidos preciosos perdidos como parte de Numero Group. Simplemente me pareció que no iba a haber escasez de materiales para que los clasificáramos .

Lo que ha surgido es la completa caja de casi ocho kilos Blondie: Against the Odds, 1974-1982, con 124 pistas y 36 grabaciones inéditas, demos, tomas descartadas y versiones remezcladas de los seis álbumes de estudio iniciales de Blondie. También hay una discografía ilustrada y un comentario de 144 páginas de los siete miembros originales de la banda.

Los oyentes pueden escuchar las primeras versiones de lo que se convertiría en el éxito Heart of Glass, inicialmente se llamaba simplemente The Disco Song, y I Love You Honey, Give Me a Beer, una demostración original de la canción que se convirtió en la Go Through It con inflexión country.

Hay elegantes versiones de Moonlight Drive, de The Doors, y Sexy Ida, de Ike y Tina Turner, así como Out in the Streets, de The Shangri-Las. También hay una grabación casera única de Ring of Fire, de Johnny Cash, originalmente grabada a baja velocidad para ahorrar dinero, y la canción Mr. Turista.

La colección es el centro candente de una banda que a fines de los años 70 y principios de los 80 tuvo ocho éxitos Top 40, incluidos cuatro números uno: Heart of Glass, Call Me, The Tide Is High y Rapture, que se considera el primer éxito número uno en incluir rap. También hay una demostración del álbum de 1975 de cinco pistas que incluye Platinum Blonde, especie de declaración de misión de la banda.

Arduo trabajo de rescate

Las cintas y las tinas se almacenaron en el granero reformado del guitarrista Chris Stein, pero ubicarlos fue sólo una parte del viaje. Estaban anegados por una inundación e infestados de moho. Habían soportado años de calor abrasador y frío helado. Luego estaban los ventiladores no autorizados: ratas y ratones que habían convertido el material en su hogar.

Pero Shipley y el coproductor Steve Rosenthal no entraron en pánico: sabían que las cintas de audio analógicas son en realidad cosas resistentes, por lo que se pusieron máscaras, aspiraron y hornearon el caché. Luego se pusieron a trabajar en la masterización y la mezcla.