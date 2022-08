Además, recordó que no hay zona para acampar y las actividades serán por la tarde. Entonces, por las mañanas todo mundo va podrá disfrutar de la ciudad , traduciéndose en un encuentro que no va a beneficiar exclusivamente a esta zona, sino va a hacer vibrar a toda la ciudad . De hecho, los hoteles esperan tener más de 90 por ciento de ocupación durante esos días.

Está estructurado en dos zonas. Por un lado, el espacio bajo de las islas desde el Acuario Fluvial es la que va a acoger el escenario pequeño y las actividades culturales, desde lucha libre mexicana, a zona de descanso, de gastronomía y de algunas sorpresas , indicó.

Los dos escenarios grandes se van a situar en la parte alta, que estará equipada con un pórtico y con puestos de comida rápida para tomar un bocado y ver a los artistas . Royo adelantó que habrá comida japonesa, venezolana, peruana, mexicana, española e italiana .

La apertura está prevista a las 16 horas y, en principio, la música en directo está programada hasta las 4 de la madrugada. En cuanto terminen los dos escenarios grandes se cerrará la zona con el pórtico, y se quedará el área de islas que es más tranquila para poder pasear y disfrutar , agregó.

Algunos de los participantes son Amaral, Aterciopelados, Babasónicos, Bebe, Café Tacvba, Caligaris, Carlos Sadness, Centavrvs, Coque Malla, Dengue Dengue Dengue, Facedown Ass Up, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferrerio, Kase O. Magnetism, Kumbia Querrs, Leiva, León Benavente, Little Jesus, Love of Lesbian, Mikel Erentxun, Miss Cafeina, Molotov, Mon Laferte, Mula, R de Rumba DJ, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Silvana Estrada, Taburete, The Dollar Club, Trashi y Vetusta Morla.