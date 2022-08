Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 26 de agosto de 2022, p. 6

En poco tiempo Silvia Pinal cruzará la barrera de los 90 años. Con el pasar del tiempo la actriz ha logrado convertirse en uno de los símbolos más representativos del mundo del espectáculo en México, destacando en prácticamente todos los ámbitos de su quehacer profesional. Ante ese hecho, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) han impulsado un homenaje que se celebrará el lunes en el Palacio de Bellas Artes.

El encargado del homenaje es Diego del Río, un joven director de cine y teatro que ya había tenido su debut en el Palacio de Bellas Artes. Invitado por la Secretaría de Cultura y el INBAL, considera un honor poder, no sólo regresar al recinto, sino, además, hacerlo como el responsable de la dirección escénica y el guion dedicados a Silvia Pinal.

Sumergirme en su trayectoria y universo lo veo como un legado, como que la generación que estamos abajo de alguna manera honramos el camino de los que han fundado este país a nivel artístico y cultural , explicó Diego del Río en entrevista.

A fin de preparar el homenaje a Pinal, pasó mes y medio investigando el legado de la actriz. Revisó su acervo personal, al que describió como impresionante e inabarcable , además de sus más de cien películas, algo que le provoca un sentimiento profundo de admiración por la gran capacidad que ha demostrado. Volver a verlos (los títulos de Pinal), ahora con la mirada también de entender su paso por tantas disciplinas, porque no hubo género que no tocara como actriz y no hubo medio donde no se reinventara con distintos proyectos, además de todas las etapas de su carrera y su vida , señaló.

Del Río relató que el homenaje, el cual tendrá diversas etapas dada la extensa labor de Pinal, ha sido posible gracias a la colaboración de mútiples instituciones y artistas. Además de la Secretaría de Cultura y el Inbal, la celebración cuenta con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía y de la Cineteca Nacional; los actores que participan son Alan Estrada, Bianca Marroquín, Fela Domínguez y Stephanie Salas, nieta de la actriz.

El director artístico considera un gran acierto la sinergia institucional que se ha generado para honrar a esta gran figura , agregó.

Reflexión profunda