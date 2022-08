Abril Del Río

Si bien el maratón de la Ciudad de México es una fiesta de vida y año con año mejora el nivel de los corredores, como apreció Javier Hidalgo, titular del Indeporte, la edición 39 de la justa capitalina el próximo domingo no contará con el único participante de las 38 anteriores.

Miguel Ángel Vargas, de 74 años, afectado por las secuelas del covid, que lo atacó en mayo pasado, manifestó con tristeza su imposibilidad de prepararse y someterse a la prueba de largo aliento. Sin embargo, afirmó que el domingo estará en el punto de salida como invitado, en Insurgentes, frente al estadio Olímpico Universitario, para despedirse de los corredores, pues no sabe si se presentará en futuros maratones.

Al que más le duele es a mí. Más de la mitad de mi vida la he dedicado al maratón, pero lo acepto con mucha resignación, con mucho orgullo. Si regreso el año próximo, tal vez sí. No lo sé , dijo, y adelantó que contactará a la empresa telefónica que respalda el maratón para donar todas sus medallas y material, como legado para el museo del deporte. Preferible, para qué lo quiero guardado en mi casa y cuando yo ya no esté , anotó.

Javier Hidalgo señaló que el objetivo central es que la gente llegue al maratón cada vez mejor preparada. Es una fiesta de vida que estamos todos esperando , resaltó.

Lo dijimos siempre: vamos por la calidad, no por la cantidad , dijo, y anotó que para esta edición se estimaban 18 mil participantes, cifra que se superó y se espera que tomen la salida más de 19 mil.