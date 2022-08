Esta quinta victoria mundial para la mejor raquetbolista de todos los tiempos se produce luego de que en semanas previas al torneo potosino, junto con otros seleccionados nacionales denunciaron que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no les otorgó los recursos correspondientes a su participación en el torneo, además de que no habían recibido apoyo para asistir a las competencias, el pago de sus becas, ni siquiera después de que fueron reducidas en enero, en el caso de los campeones mundiales, encabezados por Longoria, de 30 a 6 mil pesos mensuales.

Los raquetbolistas y su federación han reclamado respeto, los recursos correspondientes por haber ganado la mayoría de medallas en el pasado Mundial de Guatemala (diciembre de 2021) y antes los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, así como las más recientes en los Juegos Mundiales de Disciplinas No Olímpicas.

Ante la falta de respaldo, jugadores se hicieron visibles en las redes sociales, en las que solicitaron donativos que les ayudaran con sus gastos de transporte, estancia y alimentación en San Luis Potosí.

Frente a los reclamos, el organismo rector del deporte que encabeza Ana Guevara justificó que los raquetbolistas no eran susceptibles de recibir recursos, debido a que algunos tenían pendientes gastos por comprobar y la FMR un supuesto adeudo; ante ello, Longoria sostuvo que ella y sus compañeros enviaron sus comprobantes, pero los funcionarios perdieron los documentos.

No me dan apoyo desde hace dos años, no me llega mi beca desde enero; el deporte va en decadencia , sentenció la semana pasada la multicampeona que ayer hilaba un nuevo logro.

En el torneo varonil, en una demostración de los progresos del raquetbol de Bolivia, Conrado Moscoso se coronó al doblegar en la final al estadunidense Rocky Carson, por 8-11, 11-7, 11-4 y 11-8, y en los dobles, en pareja con Roland Keller, los andinos jugaron una gran final y se quedaron con la presea de plata al perder contra los mexicanos Daniel de la Rosa y Álvaro Beltrán, por 7-11, 12-14, 11-7, 11-5 y 11-6.

En la final de dobles mixtos, la dupla mexicana integrada por Samantha Salas y Rodrigo Montoya sumaron la cuarta dorada al vencer a los canadienses Frederique Lambert y Samuel Murray en 11-3, 9-11, 11-8 y 11-9.

Hoy se inicia la competencia por equipos en todas las modalidades.