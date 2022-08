Alondra Flores Soto

El compositor Gustav Mahler suena al unísono de la vida del director de orquesta Enrique Diemecke: Me identifico mucho. No soy el genio que fue, pero quiero serlo en su forma de entregarse a la música; para él, era todo lo que existía, la vida y lo que no le alcanzaba , declara en entrevista durante su estancia en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), donde prepara, con la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), el concierto que ofrecerán este sábado en la sala Blas Galindo.

Recién llegado de Argentina, el director de la Filarmónica de Buenos Aires conversa sobre enseñanza de la música, que fluye desde el cerebro y el corazón, en un mensaje que pulse, vibre y mande adrenalina para que todos sientan lo mismo, porque, si una persona no lo hace, entonces no es una orquesta, sino un grupo que se reunió a una hora. Cuando logramos tener esa vibración todos juntos, que nos toca el corazón, estamos del otro lado .

El también compositor agrega: Con la música, Mahler despierta la imaginación que va más allá de lo que se puede alcanzar en un escenario . Revela que llegó al compositor austriaco siendo un chico soñador; desde niño conocía el repertorio clásico, pero había una parte que deseaba explorar, y encontré un compositor que parte de un universo interno. Todas sus ideas o sentimientos están basados en lo que uno quisiera ser .

Al estudiar en Washington, con uno de sus profesores, un mahleriano apasionado, organizó un concierto en la catedral de esa ciudad con la Séptima Sinfonía, donde como concertino se integró a casi mil instrumentos y cantantes. Diemecke es notorio por su interpretación de todas las sinfonías de Mahler. Un libro biográfico escrito por José Ángel Leyva, que se presentará en el próximo Festival Internacional Cervantino, retoma precisamente la música del genio austriaco.

“He sido muy terco en mi pasión por este compositor, pero lo veo como una forma distinta a la mayoría de colegas míos... que la orquesta grande, las trompetas, los cornos, los timbales dobles. Eso no es, eso es alcanzar el sonido. Con la pandemia nos vimos restringidos en poder hacer cosas. Encontré la orquestación de Schoenenbourg para 15 músicos y pensé: ‘Mira, con 15 músicos puedes hacer lo mismo que con los 40 cornos, las trompetas, los cantantes por todos lados’. Porque está en la música, no en el instrumento apantallador.

Lo importante es que la música está en mi interior . Al estar encerrado nueve meses, estudié, medité la música dentro de mí... Daba vueltas como león enjaulado, cantando, moviendo los brazos. Empecé a sentir vibraciones inauditas. Así como cuando al principio dirigía y lloraba por la belleza que escuchaba y en la que lograba participar; lloro por eso, por la gran emoción y alegrías.

Mi instrumento