Durante su movilización, los alumnos cerraron con candado la entrada principal del campus y colocaron pancartas en protesta por las acciones del docente contra estudiantes. Además, expusieron que habría al menos un caso en la UAAAN de un educando que intentó suicidarse por la presión ejercida en las aulas.

También participó en la manifestación Óscar González Guardiola, padre del ahora finado. No debe morir un muchacho más por ésta y otras causas (...) que se haga justicia, no nada más con él, sino con todos aquellos alumnos a quienes les truncaron su futuro. No se vale que en octavo semestre trunques el futuro de un muchacho a la mala , dijo.